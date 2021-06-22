Haberler APara Haberleri Goldman Sachs: Dolarda istikrarlı artış için neden yok
Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:28

: Dolarda istikrarlı artış için neden yok

Goldman Sachs: Dolarda istikrarlı artış için neden yok

Uluslararası yatırım kuruluşu , dolarda istikrarlı artış için neden görmediğini savundu.

tarafından hazırlanan raporda dolarda ticaret ağırlıklı bazda Ekim 2013'teki dip ile 2013 sonu arasında dolarda %1,5 artış olduğu hatırlatıldı. Bunun bir gösterge olarak alındığı durumda dolarda yakın vadeli yükseliş riskinin %1,5-3,0 arasında hesaplandığı vurgulandı.

Goldman'ın raporunda dolarnda yükselişin 'de verilerin güçlü gelmeye devam etmesi ve piyasaların şahin fiyatlamasına bağlı olacağının altı çizildi. Bununla birlikte "Bizim beklentimiz piyasanın genelinden daha güvercin. Fed'in ilk faiz artırımını 2023 sonunda bekliyoruz. Piyasada ise o zamana kadar 3 faiz artırımı fiyatlanıyor" vurgusu da yapıldı.

Fed piyasalar için ilk sinyalleri verdi: Şahin bir sürpriz var!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Goldman Sachs: Dolarda istikrarlı artış için neden yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA