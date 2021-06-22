Goldman Sachs: Dolarda istikrarlı artış için neden yok

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda dolarda ticaret ağırlıklı bazda Ekim 2013'teki dip ile 2013 sonu arasında dolarda %1,5 artış olduğu hatırlatıldı. Bunun bir gösterge olarak alındığı durumda dolarda yakın vadeli yükseliş riskinin %1,5-3,0 arasında hesaplandığı vurgulandı.

Goldman'ın raporunda dolarnda yükselişin ABD'de verilerin güçlü gelmeye devam etmesi ve piyasaların şahin Fed fiyatlamasına bağlı olacağının altı çizildi. Bununla birlikte "Bizim beklentimiz piyasanın genelinden daha güvercin. Fed'in ilk faiz artırımını 2023 sonunda bekliyoruz. Piyasada ise o zamana kadar 3 faiz artırımı fiyatlanıyor" vurgusu da yapıldı.

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