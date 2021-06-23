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Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:42

Atlanta Başkanı : Fed erken zafer ilan etmekten kaçınmalı

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Fed erken zafer ilan etmekten kaçınmalı

Atlanta Başkanı , "Fed maksimum istihdam seviyesine ulaşma hedefinde erken zafer ilan etmekten kaçınmalı" dedi.

Atlanta Başkanı , Fed'in maksimum istihdam seviyesine ulaşma hedefinde erken zafer ilan etmekten kaçınması gerektiğini söyledi. National Public Radio'ya konuşan Bostic, pandemi sürecinde 'de 7,5 milyon istihdamın kaybedildiğini ve Fed'in bu istihdamı geri kazanma mücadelesinde erken zafer ilan etmemesi gerektiğini vurguladı.

Fed'in ABD ekonomisinin nerede durduğunu değerlendirirken bu 7,5 milyon istihdam kaybını her zaman aklında tutması gerektiğini ifade eden Bostic, "Bu hepimizin dikkatle takip etmemiz gereken bir gösterge. Politikalarımızın erken bir zafer ilan etmeye benzer şekilde bir dönüş yapmayacaklarından, çark etmeyeceklerinden emin olmalıyız" dedi.

ABD'de yüksek enflasyon döneminin ilk tahmin edilenden daha uzun süre devam edebileceğini de vurgulayan Bostic, 2-3 ay olarak tahmin edilen yüksek enflasyon döneminin 6-9 ay sürebileceğini belirtti.

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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Fed erken zafer ilan etmekten kaçınmalı
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