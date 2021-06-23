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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:51

Çip için bekleme süresi 18 haftaya çıktı

Çip için bekleme süresi 18 haftaya çıktı

Covid-19 salgını dönemi üretim zorlukları ve artan talep ile zor günler yaşanan çip üretiminde alıcıların bekleme süresi 18 haftaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre Mayıs ayında çip siparişi verilmesi ile ürünün teslimatı arasında geçen süre önceki aya oranla 1 hafta daha artarak 18 haftaya yükseldi.

Susquehanna Financial Group tarafından yapılan araştırmaya dayandırılan habere göre bekleme süresi 2017 yılından bu yana tutulan verilerin en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Küresel ölçekte birçok sektör çip teslimat sürelerinin uzamasından etkilenirken özellikle otomotiv ve tüketici elektroniği sektörlerinde etki daha fazla hissediliyor.

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Çip için bekleme süresi 18 haftaya çıktı
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