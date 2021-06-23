Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester: Varlık alımlarının azalması için belirlenen eşiğe ulaşılmadı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in varlık alımını azaltmak için belirlediği eşiğe henüz ulaşamadığını söyledi. "Fed enflasyon hedefini yakaladı, ancak istihdam hedefleri henüz yakalanamadı" diye konuşan Mester, Fed'in hala maksimum istihdamı sağlama görevini yerine getirme konusunda daha fazkla ilerleme görmek istediğini belirtti.

Norveç Merkez Bankası tarafından düzenlene seminerdeki konuşmasında, istihdam piyasasında toparlanmanın şu ana kadar çok iyi ilerleme gösterdiğini belirten Mester, okulların yeniden açılmasının işgücü piyasasısan yardım edeceğini öngördünü de ifade etti.

Para politikasının şu anda iyi bir patikada olduğunu anlatan Mester, bir faiz artırımına ne zaman destek vereceği konusundaki sorulara yanıt vermedi. "Politikamızın ana odak noktası varlık alımları, faiz indirimi değil" diye konuşan Mester, ultra düşük faizler ve devam eden varlık alıklarından kaynaklı finansal istikrar risklerine karşı para politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu da söyledi.

Konuşmasında enflasyon risklerini yukarı olduğunu ancak bu yukarı yönlü baskının hafifleyeceğini beklemeye devam ettiğini belirkten Mester, tahvil alımlarının azaltılmasında önceki uygulamanın gelecekteki azaltımlara model olacağını da vurguladı.