Fed Başkanı Jerome Powell: Enflasyondaki yükseliş yumuşayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda, "Enflasyondaki yükseliş yumuşayacak. ABD'nin 1970'lerdeki enflasyonu yaşaması mümkün değil" dedi.

Jerome Powell, "Yüksek enflasyon geçici, enflasyon azalacak. Enflasyondaki yükselişin ekonomiye uzun vadeli etkisi olacağını düşünmüyorum. Son görüşmemizden bu yana, ekonomi sürekli iyileşme gösterdi. Aşının yaygınlaşması, toparlanmaya güçlü destek olmak için benzeri görülmemiş destek paketleri ve maliye politikası bir bütün oldu. Ekonomik faaliyet ve istihdamdaki göstergeler güçlenmeye devam ederken bu yıl reel GSYİH, on yıllardır en hızlı artış oranını kaydetme yolunda" dedi.

Powell, "Bu hızlı büyümenin büyük bir bölümü, depresif seviyelerden aktivitede devam eden geri dönüşü yansıtıyor. Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörler zayıf kalmaya devam ediyor, ancak iyileşme gösterdi. Genel ekonomik faaliyette olduğu gibi, hız eşit olmamasına rağmen işgücü piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam etti. İşsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 5,8'de yüksek kalmaya devam etti" dedi.

Powell, "Fed, tüm Amerikalılar için ekonomik sonuçları iyileştirebilecek güçlü ve istikrarlı bir ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlayan para politikası izliyor. Ve herkes refahın faydalarına katkıda bulunabildiği ve paylaşabildiği zaman ekonomimiz daha güçlü olacak ve daha iyi performans gösterecek. Fed'in politika tavrına, Amerikan halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etme konusundaki ikili görevimiz ve finansal sistemin istikrarını desteklme sorumluluklarımız rehberlik ediyor" şeklinde konuştu

Powell, "Pandemi ekonomik görünüm için risk oluşturmaya devam ediyor. Aşılardaki ilerleme, Kovid-19'un yayılmasını sınırladı ve muhtemelen halk sağlığı krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edecek" dedi