Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman: Yüksek enflasyonun hafiflemesi zaman alabilir

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman, ABD ekonomisinin koronavirüs tedbirlerinin kaldırılarak çabuk şekilde yeniden açılmasının yönlendiği bir yüksek enflasyon ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ekonominin çabuk şekilde yeniden açzılmasının yarattığı yüksek enflasyon ve arz darboğazlarının hafiflemesini "biraz zaman" alacağını ifade eden Bowman, enflasyona ilişkin görüşünün para politikası görünümüne yönelik görüşlerini etkileyip etkilemediğine yanıt vermedi.

Enflasyondaki gelişmelerin Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarnını azaltmaya ne zaman başlayacağı veya faiz oranlarının ne zaman artılacağı konusundaki görüşlerini etkileyip etkilemediğini de söylemeyen Bowman, "Durumu yakından izlemeye devam erdeceğim ve ihtiyaç duyulduğunda görüşümü ayarlayacağım" dedi.