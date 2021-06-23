San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: Varlık alımlarının azalması için kritik eşiğe yıl sonunda ulaşılabilir

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ekonomiye sağladığı olağanüstü desteği azaltmaya başlayacak bir pozisyona bu yılın sonuna doğru veya gelecek yılın başlarında ulaşabileceğini söyledi.

Daly, "Tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine doğru önemli ilerleme görüş hattımız içinde. Fed'in tahvil alımını azaltmak için belirlediği bu eşiğe bu yıl içnde veya gelecek yılın başlarında bir zamanda ulaşmamızın mümkün olduğuunu düşünüyorum" diye konuştu.

San Francisco Fed Başkanı, "Henüz o noktaya gelmkedik, ancak belirmlenen eşiğe ulaşacağımız zamana hazırlanmaya başlamak uygun olur" ifadelerini kullansa da, faiz oranlarında herhangi bir değişikliğin masada olmadığını, Fed'in politika konusunda "istikrarlı" olmaya devam etmesi ve istihdam piyasası ile enflasyona ilişkin birkaç aylık "değişken" veriye tepki vermemesi gerektiğini de vurguladı.