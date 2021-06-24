ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Enflasyon yıl sonuna kadar cari düzeyinin altına gelmeli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun arz darboğazlarını, sıkıntılarının hafilemeye başlaması ile birlikte yıl sonuna kadar cari yüksek seviyelerden geri gelmesi gerektiğini söyledi.



Yellen, enflasyon bekleyişlerinin kontrol altından çıkmaya başladıklarına dair küçük kanıtlar gördüğünü de vurguladı.



Senato'da Hazine bütçesine ilişkin oturumda konuşan Yellen, ekonominin

COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla yeniden açılma sonrasında

"inişli çıkışlı bir patika'da olduğunu ifade etti.



Enflasyonun geçtiğimiz ay görülün yüzde 5 seviyesinin de üzerine doğru gitmeye devam edip etmeyeceğine yönelik olarak senatörlerden gelen sorulara da yanıt veren Yellen, enflasyonun bu yıl sonuna doğru veya 2022 yılı başlarında yüzde 2'ye yakın olacağını düşündüğünü söyledi. Yellen, gelecek yılın ötesine yönelik enflasyon bekleyişi ölçümlerinin çoğunun enflasyonun yüzde 2 seviyesi yakınlarına döneceğini gösterdiğini de vurguladı.



ABD Hazine Bakanı da, Fed Başkanı Powell gibi enflasyonda son dönemde yaşanan artışa neden olarak arz tarafındaki darboğazların ve yetersizliklerin yol açtığı fiyat baskılarını gösterdi ve bu sorunların önümüzdeki aylarda kendiliğinden çözülmelerini beklediğini ifade etti.