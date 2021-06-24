ABD'de işsizlik sigortası başvurularında düşüş beklentileri karşılamadı

ABD'de işsizlik sigortası 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 bin azalarak 411 bin oldu. Önceki haftanın başvuru verisi 412 binden 418 bine revize edildi. 19 Haziran haftasında işsizlik sigortası başvurularının 380 bin olması bekleniyordu.

İşsizlik başvurularının dört haftalık hareketli ortalaması bir önceki haftaya göre 1500 artarak 397 bin 750 oldu. Önceki haftanın verisi 395 binden 396 bin 250'ye revize edildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmıy verilerle sigortalı işsizlik oranı 12 Haziran'da sona eren haftada 0,1 puan düşüşle yüzde 2,4 oldu.

Sigortalı işsiz sayısı 12 Haziran haftasında 144 bin azalarak 3 milyon 390 bine geriledi. Bu, 21 Mart 2020 haftasından bu yana görülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. İşsizlik sigortasından yayarlanmaya devam edenlerin 4 haftalık hareketli ortalaması 55 bin 250 düşüşle 3.552.500'e indi. Bu da 21 Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Mart 2020'de 4 haftalık hareketli ortalama 2.071.750 olmuştu.