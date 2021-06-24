Çin'de Haziran'da ÜFE yüzde 10'a yükselebilir

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Regülatörü kıdemli yöneticisi Yu Xuejun, ülkede Haziran ayında üretici fiyatları artışının %10 düzeyine yükselebileceğini tahmin etti.

Fiyat artışlarının tüketiciler üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunan Yu katıldığı forumda yaptığı değerlendirmede üretici fiyatları konusunda uyarıda bulundu. Çin'de Mayıs ayında ÜFE yıllık %9'la 2008 Eylül ayından bu yana en sert artışı göstermişti.

ÜFE artışı Çin'de sanayi şirketlerinin karlılıkları açısından da önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.