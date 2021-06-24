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Giriş Tarihi: 24.6.2021 08:34

Çin'de Haziran'da ÜFE yüzde 10'a yükselebilir

Çin'de Haziran'da ÜFE yüzde 10'a yükselebilir

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Regülatörü kıdemli yöneticisi Yu Xuejun, Haziran ayında ÜFE'nin yüzde 10 düzeyine yükselebileceğine işaret etti.

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Regülatörü kıdemli yöneticisi Yu Xuejun, ülkede Haziran ayında üretici fiyatları artışının %10 düzeyine yükselebileceğini tahmin etti.

Fiyat artışlarının tüketiciler üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunan Yu katıldığı forumda yaptığı değerlendirmede üretici fiyatları konusunda uyarıda bulundu. Çin'de Mayıs ayında ÜFE yıllık %9'la 2008 Eylül ayından bu yana en sert artışı göstermişti.

ÜFE artışı Çin'de sanayi şirketlerinin karlılıkları açısından da önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

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Çin'de Haziran'da ÜFE yüzde 10'a yükselebilir
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