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Giriş Tarihi: 24.6.2021 15:08

Credit Suisse: Küresel büyümeyle hisse senetleri diğer varlıklardan iyi performans gösterebilir

Credit Suisse: Küresel büyümeyle hisse senetleri diğer varlıklardan iyi performans gösterebilir

Uluslararası yatırım kuruluşu Credit Suisse bu yıl küresel ekonomide %5,9 büyüme beklediğini bildirdi.

Credit Suisse bu yıl küresel ekonomide %5,9 büyüme beklediğini bildirdi. Kuruluşun değerlendirmesinde küresel ekonomik büyümeye hızlanan aşılamalar, mali teşvikler ve hizmet sektöründe toparlanmanın öncülük edeceği tahmini yapıldı.

Rapora göre 2021'de ABD'de %6,9, Euro Bölgesi'nde %4,2, Japonya hariç Asya bölgesinde ise %7,5 büyüme öngörülüyor. Kuruluş, gelecek yıl ise küresel ekonomide %4 GSYH artışı bekliyor.

Credit Suisse öte yandan hisse senetlerinin gelecek 6-12 aylık dönemde diğer varlık sınıflarından daha iyi performans göstermesinin beklendiğini de kaydetti. Ekonomik toparlanmanın şirketlerin karlılık büyümesini destekleyeceğini belirtti.

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Credit Suisse: Küresel büyümeyle hisse senetleri diğer varlıklardan iyi performans gösterebilir
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