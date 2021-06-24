Credit Suisse: Küresel büyümeyle hisse senetleri diğer varlıklardan iyi performans gösterebilir

Credit Suisse bu yıl küresel ekonomide %5,9 büyüme beklediğini bildirdi. Kuruluşun değerlendirmesinde küresel ekonomik büyümeye hızlanan aşılamalar, mali teşvikler ve hizmet sektöründe toparlanmanın öncülük edeceği tahmini yapıldı.

Rapora göre 2021'de ABD'de %6,9, Euro Bölgesi'nde %4,2, Japonya hariç Asya bölgesinde ise %7,5 büyüme öngörülüyor. Kuruluş, gelecek yıl ise küresel ekonomide %4 GSYH artışı bekliyor.

Credit Suisse öte yandan hisse senetlerinin gelecek 6-12 aylık dönemde diğer varlık sınıflarından daha iyi performans göstermesinin beklendiğini de kaydetti. Ekonomik toparlanmanın şirketlerin karlılık büyümesini destekleyeceğini belirtti.