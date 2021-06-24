Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Enflasyonda son çeyrekte yavaşlama bekliyorum

Ekonomi genelinde arz sıkışıklığı ve istihdam noksanlığı sorunlarının tespit edildiğini aktaran Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Tedarik sorunları çözülünce fiyat artışlarının büyük bölümü azalacak" şeklinde konuştu.

Enflasyonda yaşanmakta olan geçici yükselişin yılın son çeyreğinde azalmasını beklediğini de kaydeden Barkin, "Görece fiyat istikrarı birkaç aylık fiyat artışından daha önemli" dedi. Başkan öte yandan Fed'in para politikasında normalleşmeye ilişkin değerlendirme yapmasının tedbirli bir tutum olacağını da belirtti.