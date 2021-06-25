Haberler APara Haberleri ECB Başkanı Christine Lagarde: Enflasyon sonbaharda da geçici etkilerle yükselebilir
Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:25

ECB Başkanı Christine Lagarde: Enflasyon sonbaharda da geçici etkilerle yükselebilir

ECB Başkanı Christine Lagarde: Enflasyon sonbaharda da geçici etkilerle yükselebilir

ECB Başkanı Christine Lagarde, AB liderlerine yaptığı sunumda enflasyonda yükselişin sonbaharda da devam edeceğini söylediği öğrenildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın AB liderlerine yaptığı sunumda enflasyonda yükselişin sonbaharda da devam edeceğini söylediği öğrenildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, tarafından yapılan sunumda enflasyon sonbaharda da artmaya devam etse de nedenlerin geçici olacağı yorumu yapıldı.

Ekonomik görünüm risklerinin ise dengeli bir konumda bulunduğu kaydedildi. Başkan Euro Bölgesi ekonomisinde toparlanmanın sürdüğünün de altını çizdi. Ekonomik aktivitenin gelecek yıl ilk çeyrekte pandemi öncesi düzeye ulaşabileceğini öngördü.

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ECB Başkanı Christine Lagarde: Enflasyon sonbaharda da geçici etkilerle yükselebilir
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