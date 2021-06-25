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Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:49

El Salvador, Bitcoin'in resmi para olacağı tarihi açıkladı

El Salvador, Bitcoin'in resmi para olacağı tarihi açıkladı

Bitcoin'i resmi para olarak kullanmaya kabul eden El Salvador, kripto paranın kullanımına başlanacağı tarihi açıkladı. Buna göre kripto para Bitcoin 7 Eylül tarihinde resmi para olacak.

Bitcoin'i resmi para olarak kullanmaya kabul eden El Salvador, kripto paranın kullanımına başlanacağını duyurdu. El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 7 Eylül'den itibaren Bitcoin'in ülkede resmi para olacağını belirtti.

IMF, ülkenin Bitcoin'i resmi para haline getirmesinin yaratacağı zorluklara vurgu yapmıştı. Dün gece de Fitch tarafından hazırlanan raporda Bitcoin'in fiyat volatilitesinin ödeme birimi olarak kullanılacağı El Salvador'da zorluklara neden olabileceği ifade edilmişti.

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El Salvador, Bitcoin'in resmi para olacağı tarihi açıkladı
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