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Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:56

New York Fed Başkanı John Williams: İstihdam Fed'in görmek istediği seviyenin çok uzağında

New York Fed Başkanı John Williams: İstihdam Fed'in görmek istediği seviyenin çok uzağında

New York Fed Başkanı John Williams, "İstihdam piyasası Fed'in görmek istediği seviyenin çok uzağında. Faiz oranlarında yakın zamanda bir artırım için bir neden görmüyorum" dedi.

New York Fed Başkanı John Williams, istihdam piyasasının Fed'in görmek istediği seviyenin çok uzağında olmaya devam ettiğine işaret ederek faiz oranlarında yakın zaman bir artırım için neden görmediğini tekrarladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Başkan Yardımcısı da olan Williams. ABD ekonomisinin hala maksimum istihdam hedefinin uzağında olduğunu ifade etti ve faiz oranlarında değişiklik zamanı olmadığını vurguladı.

College of Staten Island tarafından düzenlenen sanal bir etkinlikte konuşan New York Fed Başkanı, "Toparlanma daha fazla tamamlandığında ve ekonomi çok iyi bir noktaya geldiğinde, düşük faizleri geri alabilir ve onları daha normal seviyelere geri getirebiliriz. Ancak şu anda bunun zamanı değil, çünkü ekonomi hala maksimum istihdamdan uzakta" de. Konuşmasında ekonominin beklenenden daha çabuk şekilde yeniden açıldığını ve enflasyonda yükselişin bununla ilişkili olduğuna inandığını belirten Williams, enflasyonun gelecek yıl hedefe paralel seviyelere geleceğini öngördügünü ifade etti.

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New York Fed Başkanı John Williams: İstihdam Fed'in görmek istediği seviyenin çok uzağında
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