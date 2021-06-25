Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Enflasyonda şu anda yaşadığımız yükseliş geçici

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Uzun vadeli enflasyon bekleyişlerine yönelik piyasa ölçümleri sabit olmaya devam ediyor. Enflasyondaki cari artış net bir şekilde geçici faktörlerden kaynaklı" diyerek, kısa vadeli enflasyonist baskıların dördüncü çeyreğe girilirken hafilemesini beklediğini vurguladı.

Barkin, enflasyonun orta vadede nasıl bir seyir izleyeceğini bilmenin zor olduğunu ve takip edilmesi gerektiğini de belirtti. Fed'in bir noktada varlık alımlarını azaltmaya başlayacağını, ancak bunun için ortaya koyduğu şartların henüz yerine gelmediğini belirten Barkin, "Fed fiyat istikrarını sağlama görevine oldukça bağlı. Maksimum istimdama da daha ulaştığımızı düşünmüyorum. Bu devam eden bir süreç. Fed'in ortaya koyduğu göstergelere ulaşıldığında faiz oranlarının artırılmasını destekleyeceğim" diye konuştu.