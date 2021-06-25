St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Enflasyon önümüzdeki aylarda daha güçlü olabilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de enflasyonun önümüzdeki aylarda daha güçlü olabileceği uyarısında bulundu.

ABD ekonomisinde toparlanmanın sonbaharda ivme kazanmasının beklendiğini ve global toparlanmanın bunu takip edeceğinin öngörüldüğünü belirten Bullard, "Ekononomide yeniden açılma süreci devam ettikçe enflasyon daha da yukarı yönlü sürpriz yapabilir. Ekonomide enflasyon riskleri yukarı yönlü. Para politikası yukarı yönlü enflasyon risklerine hazırlanmalı" diye konuştu.

Bullard, politika yapıcıların enflasyonun öngörülenden daha yukarı gidebileceği riskini önümüzdeki aylarda ve çeyreklerde hesaba katmaları gerektiğini vurguladı.