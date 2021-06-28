Boston Fed Başkanı Eric Rosengren: Faiz artırımı için şartlar gelecek yıl yerine gelebilir

Yahoo Finance'ye demeç veren ve faiz oranlarına ilişkin projeksiyonlarını paylaşmayan Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed politikasının ekonomiden gelecek verilere göre hareket edeceğini vurguladı.

Rosengren, "Bununla birlikte verilerden gördüklerimizden oluşturduğumuz projeksiyonların faiz artırımı için şartların gelecek yılın sonuna kadar karşılanabileceğine işaret etmeleri beni şaşırtmadı" diye konuştu.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 7 civarında büyümesini bekleyen Rosengren, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2'nin hafif üzerinde olacağını öngördü. ABD ekonomisinin tam istihdama bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında ulaşabileceğini de vurguladı.