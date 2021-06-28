Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında artış yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme, yükselen ham madde fiyatlarının etkisi ile yavaşladı. Nisan ayında yüzde 57 artan sanayi şirketlerinin toplam karı, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 yükselerek 829,92 milyar yuan oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise sanayi şirketlerinin karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,4 artarak 3,42 trilyon yuan seviyesine çıktı. Mayıs sonu itibariyle sanaşi şirketlerinin yükümlülükleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı. Nisan ayında yükümlülükler yıllık bazda yüzde 8,6 büyümüştü.