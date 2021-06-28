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Giriş Tarihi: 28.6.2021 15:39 Son Güncelleme: 28.6.2021 15:39

ECB üyesi Jens Weidmann: Varlık alımları adım adım sona erdirilmeli

ECB üyesi Jens Weidmann: Varlık alımları adım adım sona erdirilmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, varlık alımlarının toparlanma güçlü şekilde yoluna girmesinden sonra adım adım sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin acil tahvil alımlarının, pandemi ile mücadele tedbirlerinin kaldırılmasının ve toparlanma güçlü şekilde yoluna girmesinden sonra adım adım sona erdirilmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Acil Varlım Alım Programı'nın (PEPP) sona erdirilmesi açıkça tartışan ilk ECB üyelerinden biri olan Weidmann, "Pandemini kontrol altında almak için uygulanan tüm tedbirler sona erdiğinde ekonomik toparlanma sağlam olduğunda PEPP çerçevesinde alımlar sona ermeli" diye konuştu. "Belirsizliklerin hala devam ettiği bir ortamda, para politikasında kriz modundan çıkışı zamanlamasını erkenden berlirleyemeyiz. Eğerpandemiye ilişkin öngörülerimiz doğrulanır ise gelecek yıl kriz yılı olmayacak" ifadelerini kullanan Weidmann, "PEPP aniden sona erdirilmemeli, bununla birlikte net alımlar adım adım azaltılabilir" dedi. Almanya'da enflasyonda son dönemde görülen yükselişin geçici faktörlerden kaynaklandığını da dile getiren Weidmann, ancak Almanya ve Euro Bölgesi enflasyonu için risklerin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.

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ECB üyesi Jens Weidmann: Varlık alımları adım adım sona erdirilmeli
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