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Giriş Tarihi: 28.6.2021 11:51

Fitch: Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,4 büyüyebilir

Fitch: Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,4 büyüyebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını durağan görünüm ile A+ olarak teyit ederken, Asya devinin ekonomisinin 2021 yılında yüzde 8,4 büyüyebileceğini tahmin etti.

Çin'in kredi notlarının ülkenin sağlak dış finansmanının, güçlü ve dayanıklı makro performansını ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasını yansıttığını belirten Fitch, yüksek borçlı kamu dışı sektör ile bir araya gelen mali ve makro finansal istikrar risklerinin kredi notunu sınırladığını da vurguladı.

Çin ekonomisinin koronavirüs salgınından toparlanmanın olgunluk dönemine girdiğini savunan Fitch, 2021 yılında Çin ekonomisinin yüzde 8,4 büyüyeceğini tahmin etti.

Fitch, 2022 yılı için büyümeyi yüzde 5,5 olarak tahmin ederken, Çin'in dünyanın en iyi performans gösteren ekonomileri arasında yer almaya devam edeceğini de savunndu.

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Fitch: Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,4 büyüyebilir
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