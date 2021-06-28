Fitch: Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,4 büyüyebilir

Çin'in kredi notlarının ülkenin sağlak dış finansmanının, güçlü ve dayanıklı makro performansını ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasını yansıttığını belirten Fitch, yüksek borçlı kamu dışı sektör ile bir araya gelen mali ve makro finansal istikrar risklerinin kredi notunu sınırladığını da vurguladı.

Çin ekonomisinin koronavirüs salgınından toparlanmanın olgunluk dönemine girdiğini savunan Fitch, 2021 yılında Çin ekonomisinin yüzde 8,4 büyüyeceğini tahmin etti.

Fitch, 2022 yılı için büyümeyi yüzde 5,5 olarak tahmin ederken, Çin'in dünyanın en iyi performans gösteren ekonomileri arasında yer almaya devam edeceğini de savunndu.