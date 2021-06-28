Haberler APara Haberleri New York borsası rekorla başladı
Giriş Tarihi: 28.6.2021 16:56 Son Güncelleme: 28.6.2021 17:00

New York borsası rekorla başladı

AA
New York borsası rekorla başladı

New York borsası, haftaya rekorla başlarken, Nasdaq endeksi, 83 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

New York borsası, haftaya rekorla başladı. Açılışta Nasdaq endeksi, 83 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14.450 puana çıktı.

Öte yandan, S&P 500 endeksi 4.288 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve şu sıralarda yüzde 0,06 azalışla 4.277 puandan işlem görüyor. Dow Jones endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 34.286 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantlarla birlikte vaka sayısındaki artışın risk algısını artırarak küresel pay piyasalarını baskıladığını ancak teknoloji şirketi ağırlıklı Nasdaq endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan azalarak yüzde 1,49'a gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9'a çıktı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York borsası rekorla başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA