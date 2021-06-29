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Giriş Tarihi: 29.6.2021 16:19

ABD'de konut fiyatlarında rekor yükseliş yaşandı

ABD'de konut fiyatlarında rekor yükseliş yaşandı

ABD Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA) tarafından yapılan belirlemeye göre Nisan ayında konut fiyatları hem aylık hem de yıllık artış bazında rekor kırdı.

ABD Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA) tarafından yapılan belirlemeye göre Nisan ayında konut fiyatları hem aylık hem de yıllık artış bazında rekor kırdı.

Verilere göre Nisan ayında konut fiyatları aylık bazda %1,8 yükselirken geçen yılın aynı dönemine göre artış %15,7 olarak kayıtlara girdi. Her iki veri de rekor oldu. Konut fiyatlarının yükselmesinde güçlü talebin yanı sıra düşük seyreden mortgage faizlerinin de etkisi görüldü.

Satıştaki konut sayısının az olması da nedenler arasında sayılıyor. Öte yandan S&P CoreLogic konut fiyatları da 20 kent bazında Nisan ayında %14,88 yükseliş gösterdi. Rakam 2005 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviye oldu.

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ABD'de konut fiyatlarında rekor yükseliş yaşandı
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