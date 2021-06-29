Altın alacaklar dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

AĞUSTOS AYINDAKİ JACKSON HOLE TOPLANTISINA DİKKAT!

ABD'de her yıl Jackson Hole kasabasında düzenlenen toplantı, FMOC toplantılarından bir adım öne çıkıyor. Ekonomistler, Fed dışında dünyanın diğer büyük merkez bankalarının da katılacağı bu toplantıda net mesajlar çıkma olasılığını daha gerçekçi olarak değerlendiriyor.

Ekonomist varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımı için beklentilerin 2023 yılından önceye çekilmesi durumunda altın fiyatlarında satış baskısının artacağı yönünde görüş bildirirken, bu baskılanmanın 'Tapering' sürecinde bir netleşme görülmesine kadar sürebileceğini ifade etti.