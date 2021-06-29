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Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:03 Son Güncelleme: 29.6.2021 10:10

Ekonomiye güven artıyor: TÜİK Haziran verisini açıkladı

Ekonomiye güven artıyor: TÜİK Haziran verisini açıkladı

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında %5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında %5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

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Ekonomiye güven artıyor: TÜİK Haziran verisini açıkladı
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