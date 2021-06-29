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Giriş Tarihi: 29.6.2021 09:23 Son Güncelleme: 29.6.2021 09:27

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles: Doların rezerv para özelliği tehdit altına girmez

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles: Doların rezerv para özelliği tehdit altına girmez

Fed Başkan Yardımcısı Randal Keith Quarles, ABD Doları'nın global rezerv para  statüsünün yabancı bir merkez bankasının çıkaracağı dijital para ile (CDBC) ile tehdit altına girmeyeceğini ifade etti.

Fed Başkan Yardımcısı Randal Keith Quarles, ABD Doları'nın global rezerv para statüsünün yabancı bir merkez bankasının çıkaracağı dijital para ile (CDBC) ile tehdit altına girmeyeceğini söyledi.

Quarles, Fed'in bir dijital dolar çıkarması yönündeki önerilerin de çok dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Fed'in resmi bir dijital para çıkarma potansiyeli üzerinde çalışması gerektiğini belirten Quarles, ancak bir dijital para oluşturulması konusunda çıtanın yukarıda belirlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Quarles, "Merkez Bankası Dijitaml Parası (CDBC) konuusunda dikkatli analizmler yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fed CDBC geliştirmenin potansiyel faydalarının potansiyel risklerini geçtiğine ikna olmam gerekli" diye konuştu.

ABD Doları'nın hali hazırda oldukça dijitalleşmiş olduğunu da savunan Quarles, CDBC'nin finansal katılımın iyileştirilmesine veya finansal maliyetleri düşürmeye yardım edeceği görüşlerine kuşku ile yaklaştığını da vurguladı.

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Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles: Doların rezerv para özelliği tehdit altına girmez
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