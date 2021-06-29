Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Bankalar her krizde kurtarılmayı bekleyemezler

Financial Times'a yazan Kashkari, bankaların beklenmedik şoklara karşı koruma olarak özsermayelerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Yazdığı makalede bankacılık sektörünün Covid-19 salgınının yol açtığı krizde yaşanan kayıplarının kendi yaptığı analizlerden çok daha küçük olduğunu belirten Kashkari, bunhha neden olarak hükümetlerin ailelere ve işletmelere verdikleri agresif mali desteği gösterdi.

Hükümetlerin Covid-19 krizi sırasında ekonomiye sağladıkları desteğin doğru olduğunu ve bunu aynı zamanda bir bankacılık sektörü kurtarması olduğunu belirten Kashkari, "Büyük bankaların Covid-19 krizi sırasındaki performansları yeterince güçlü müydü? Hayır, değillerdi. Bankacılık sektörünün kayıpları beklenenden daha küçük oldu çünkü, hükümetler krizden etkilenen aileler ve işletmelere mali destek sağlamada agresif davrandılar. Eğer mali müdahaleler olmasaydı, bankacılık sektöründa kayıplar çok daha büyük olurdu. Kamu bir karar vermeli: Bankalar kendi başlarını dayanıklı mı olmalılar yoksa her zamana vergi mükelleflerinin cömerdtliğine bağımlı mı olmalılar" diye konuştu.