Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Varlık alımlarının azaltılması için istihdamda ilerleme sağlamak gerek

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin Fed'in enflasyonda gereken kayda değer ilerlemeyi sağladığını söylemenin mümkün olduğunu belirtti. Varlık alımlarının azaltılması için Fed, istihdam ve enflasyon hedeflerinde kayda değer ilerleme sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Barkin, istihdam tarafında ise halen gidilecek yol olduğunu kaydetti. Gelecek yılın görünümünün epey önemli olacağının altını çizen Barkin, "İstihdamda da kayda değer ilerleme sağlanması sonrasında varlık alımlarının azaltılmasına hazır olacağım" ifadelerini kullandı. Barkin ABD'de konut talebinin de son dönemde arttığına dikkat çekerek konut piyasasının bir süre güçlü seyredeceğini öngördü.

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