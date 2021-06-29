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Giriş Tarihi: 29.6.2021 09:27

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Varlık alımlarının azaltılması yönündeki süreç hızlanıyor

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Varlık alımlarının azaltılması yönündeki süreç hızlanıyor

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin Fed'in varlık alımlarında azaltımı değerlendirmeye başlamasına imkan verecek şekilde, enflasyon  hedefi konusunda "önemli ilerleme" sağladığını ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin Fed'in varlık alımlarında azaltımı değerlendirmeye başlamasına imkan verecek şekilde, enflasyon hedefi konusunda "önemli ilerleme" sağladığını söyledi.

"Enflasyon hedefimizine doğru önemli ilerleme sağladığımız benim için oldukça net" diye konuşan Barkin, "İstihdam piyasası konusunda oldukça iyimseri. Eğer istihdam piyasası beklediğim gibi geliyir ise, hedefe göreceli olarak kısa sürede ulaşabiliriz" dedi.

Bununla birlikte Barkin, Fed'in faiz artırımına başlamak için fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedelerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için gelecek yıla kadar bekleyeceğini de vurguladı.

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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Varlık alımlarının azaltılması yönündeki süreç hızlanıyor
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