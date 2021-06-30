ABD, elektrikli araç üretiminde Avrupa ve Çin'in gerisinde kaldı

International Council on Clean Transportation tarafından yapılan yeni bir çalışma ABD'nin elektrikli araç üretimi ve bu araçların yurt içinde kullanımı konusunda Avrupa ve Çin'in gerisinde kaldığını gösterdi.

Çalışma, ABD ile Avrupa ve Çin arasındaki farkın 2017-2/2/ döneminde açıldığını da ortaya koydu. 2010-2020 döneminde dünya genelinde 10 milyon elektrikli binek araç üretildiğine işaret eden çalışmada, 2017 sonunda ABD'nin yüzde 20 olan payının 20 sonunda yüzde 18'e gerilediğine dikkat çekildi.

Avrupa ve Çin'in payları arttı. 10 yıllık süreçte global elektrikli araç üretiminin yüzde 44'ünün Çin'de gerçekleştiğini ve 4,6 milyon aracın Çin'de üretildiğni ve satıldığını gösten araştırma, Avrupa'nın 2010-2020 döneminde üretimde payının 2,6 milyon ile yüzde 25 olduğunu vurguladı. Avrupa'da bu dönemde 3,2 milyon elektrikli araç satıldı.