ABD'de özel sektörde istihdam beklentileri aştı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.

ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan indikatörlere göre, Haziran'da özel sektörde istihdam 692 bin arttı. Piyasalarda beklenti 550 bin artış olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın istihdam rakamı 978 binden 886 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 215 bin, orta boy işletmelerde 236 bin büyük boy işletme 240 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 68 bin, hizmet sektörünün istihdamı 624 bin arttı.

BİLGİ NOTLARI:

- ADP ve Macroeconomic Advisers, istihdam verileri açıklanması öncesinde özel sektörde istihdam büyümesini açıklıyor.

- Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,5, 2022 için yüzde 3,8, 2023 için yüzde 3,5, uzun dönem için yüzde 4,0 olarak açıklanmıştı.

- ABD'de işsizlik oranı yüzde 5,8 seviyesinde bulunuyor. Cuma günü açıklanacak yeni oranın yüzde 5,6 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

- Tarım dışı istihdam için piyasa beklentisi 706 bin artış olacağı yönünde. Bir önceki ay 559 bin artış yaşanmıştı.

- ADP'nin bir sonraki raporu 4 Ağustos'ta açıklanacak.