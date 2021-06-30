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Giriş Tarihi: 30.6.2021 15:36

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: İstihdamda toparlanma biraz zaman alacak

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: İstihdamda toparlanma biraz zaman alacak

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de tarım dışı istihdam verisinde toparlanmanın biraz daha zaman alacağını öngördü.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ABD'de istihdamda toparlanmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Ekonominin pandemi sürecinden güçlü bir toparlanma gösterdiğini ifade eden Bostic, "Bununla birlikte istihdamda halen pandemi öncesi dönemin 9-10 milyon kişi altındayız. Yolumuz uzun" dedi.

Eylül ayında okulların açılması ile istihdamda toparlanmanın hızlanmasını beklediğini de aktaran Bostic, enflasyon konusunda ise "Fiyatlarda bir döngü yok ancak fiyatları yakından izlememiz gerek" şeklinde konuştu.

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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: İstihdamda toparlanma biraz zaman alacak
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