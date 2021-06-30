Bakan Muş: Haziran dış ticaret verilerinde rekor ihracat rakamı bekliyoruz

Ticaret Bakanı Muş, Ankara Sanayi Odası (ASO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Muş'un yanı sıra ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve üyeler de yer aldı.

Muş, teknolojik ürün olarak da ihracatta illerin başında Ankara'nın geldiğini söyleyerek, "Bu kadar önemli diğer bir gelişme de ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin oranının artmasıdır. Salgın dönemi devlet ve özel sektörün ahenk içinde çalışmasının önemini bir kez daha göstermiştir. Küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak, tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve metal fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorlarını kırmıştır. Dünya mal ticaretinin bu yıl yüzde 8 büyüyeceğini öngören Dünya Ticaret Örgütü, küresel refah artış beklentisini ise yüzde 5,1 olarak vermektedir. Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılında yüzde 1,8'lik büyüme oranı ile Çin'in ardından G-20 içerisinde en büyük büyümeyi kaydeden ülke olduk. Bu dönemde başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere pek çok ihracat pazarında yaşanan ciddi ekonomik küçülmelere rağmen hep birlikte ihracatımızı 169,6 milyar dolara taşımış olduk. Sanayi sektörünün koronavirüs salgını sürecinde ülkenin büyümesini sırtlandığını görmekteyiz. 2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7 oranında büyürken imalat sanayinin yüzde 12,2 büyüyerek büyümeye en çok katkı sağlayan sektör olması bizleri memnun etmiştir" dedi.



'200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ'



Bakan Muş, dış ticaret rakamlarına değinerek, "İhracatta görülen güçlü performans mayıs ayında devam ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 oranında artış ile 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer tüm yılların ikinci mayıs ayı ihracat değeri olmuştur. İhracat değerinde kaydettiğimiz artış kadar ihracata yönelen firma sayısındaki artış da bizi sevindirmektedir. Cuma günü açıklayacağımız dış ticaret rakamları, ihracatımızın ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterecektir. Haziran ayında rekor bir oran, rekor bir rakam beklediğimizi buradan ifade etmek isterim. İnanıyorum ki 2021 yılı sonu itibari ile ihracatımızı orta vadeli programın 2022 yılı hedefi olan 198 milyar doları aşarak 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız" diye konuştu.



'TEMASLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK'



Bakan Muş, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere komşu ve çevre ülkeler ile ticareti artırma konusunda girişimlere hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Küresel ekonomide yaşanan belirsizliğin uluslararası iş birliğini zaruri kıldığını vurgulayan Muş, şunları kaydetti:



"Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin ilişkisinin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi daha da önemli hale gelmiştir. Ticari ilişkilerde yaşanan sorunların çözümü yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin başlatılmasına yönelik AB ülkeleri ve AB kurumları ile temaslarımızı son dönemde yoğunlaştırdığımızı ifade etmek isterim. Gümrük Birliği ortağımız AB ile pozitif gündem odaklı temaslarımızda tam üyelik nihai hedefinden taviz verilmeksizin ülkemizin bölgesel ve küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi açısından sunduğu fırsatların altını çiziyoruz. Temaslarımızda, AB'nin önümüzdeki yıllarda izleyeceğiz politikaların merkezinde yer alacak olan 'Yeşil Mutabakat' önemli yer alıyor. Türkiye'nin sanayisini AB 'Yeşil Mutabakat'a yönelik politikalar ile bütünleştirmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak öne çıkmaktadır. AB'nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim başta olmak üzere, iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. İş dünyamızı 'Yeşil Mutabakat'a hazırlamak üzere özel sektörümüz ile yakın temas halinde çalışıyoruz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz, çeşitli eylem planları hazırladık, bununla alakalı yakın zamanda yayımlayacağımız yönetmelik veya genelgeler olabilir. Bu noktada yavaş yavaş sektörlerimizi de buna hazırlamak istiyoruz."