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Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:57

Citi altın fiyatları için 2021 beklentisini yükseltti

Citi altın fiyatları için 2021 beklentisini yükseltti

Citi Research analistleri 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahmininde yüzde 2 artırıma gitti.

Citi Research analistleri 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 2 artırarak 1760 dolar/ons seviyesine yükseltti. İkinci çeyrekte altın fiyatında görülen yukarı hareketin geçici olduğunu ifade eden Citi, üçüncü çeyrek için ortalama fiyat tahminini de 1750 dolar/ons olarak ortaya koydu.

Morgan Stanley bu sabah yaptığı açıklamada altın fiyatının üçüncü çeyrekte 1690 dolar/ons ve dördüncü çeyrekte 1670 dolar/ons olacağını tahmin etmişti. Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,16 düşüşle 1758 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatı bu hafta yüzde 1,14 ve bu ay yüzde 7,5 geriledi.

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Citi altın fiyatları için 2021 beklentisini yükseltti
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