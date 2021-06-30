Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Elvan, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır." dedi.

Bakan Elvan Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir.