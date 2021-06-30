Haberler APara Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi mesajı
Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:11 Son Güncelleme: 30.6.2021 11:23

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi mesajı

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Elvan, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır." dedi.

Bakan Elvan Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi mesajı
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