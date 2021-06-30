İngiltere 15 milyar sterlinlik yeşil tasarruf bonolarını duyurmaya hazırlanıyor

The Times gazetesinin haberine göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, insanların yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmalarına imkan vermek üzere 15 milyar GBP büyüklüğünde yeşil tasarruf bonoları çıkarmayı planlıyor.



Habere göre Sunak, 15 milyar GBP tutarındaki yeşil tasarruf bonolarını 2021 ve 2022'de iki dilim halinde satmaya hazırlanıyor. Eylül ayında satılması planlanan ilk dilimin 7 milyar GBP büyüklüğünde olması bekleniyor.



The Times'a göre Sunak planlarını bu hafta açıklamaya hazırlanıyor ve planın detayları Sunak'ın Mansion House'da yapacağı konuşmada olacak. İngiltere Hazine Bakanlığı, Times'ın bu haberine ilişkin yorum yapmadı.