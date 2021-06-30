İngiltere'de yıl sonunda enflasyon %4'e yakın olabilir

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andrew Haldane, ülkede yıl sonunda enflasyonun %3'ten çok %4'e yakın olması ihtimali olduğuna dikkat çekti.

Bankada 32 yıl çalışmasının ardından Eylül ayında emekliye ayrılacak olan Haldane, yıl sonunda enflasyonun %4'e yakın olması halinde sadece finansal piyasalarda değil tüketici ve üretici tarafında da enflasyon beklentilerinin yükseleceği uyarısı yaptı. Enflasyon beklentilerini kontrol etmede başarısızlık yaşanması durumunda bankanın sonradan atacağı hızlı adımlara ihtiyaç olacağını belirten Haldane, "Bu durumda faiz artırımları şu an beklenene göre daha hızlı yapılmak durumunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

Enflasyona ilişkin tehlikenin bir merkez senaryodan ziyade risk gibi göründüğünü ifade eden ekonomist, "Enflasyon gelişmeleri politikanın riskli bir noktada olduğuna işaret ediyor" dedi.