ABD'de işsizlik başvuruları 51 bin azaldı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 51 bin azalarak 364 bin oldu. Piyasalarda beklenti başvuruların 390 bin olacağı yönündeydi. 26 Haziran haftasındaki 364 bin başvuru, 14 Mart 2020 haftasındaki 256 binlik başvurudan bu yana görülen en düşük başvuru sayısı oldu.

BİLGİ NOTLARI:

- Geçen haftanın başvuruları 411 binden 415 bine revize edildi.

- 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 6 bin azalarak 392 bin 750 oldu.

- İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 56 bin artışla 3 milyon 469 bin oldu.

- İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 75 bin düşüşle 3 milyon 481 bin 750 oldu.

- Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle sigortalı işsiz oranı bir önceki haftaya göre değişmeyerek yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

- İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.

- İşsizlik başvuruları Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanıyor.