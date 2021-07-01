Borsa İstanbul'da da şampiyon Beşiktaş oldu

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe yılın ilk yarısını 3 milyar 755 milyon 301 bin 200 TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 938 milyon 600 bin TL piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 440 milyon lirayla Beşiktaş, 1 milyar 310 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2020, Mayıs, Haziran 2021 kapanış fiyatı, değişimi, 2020 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle: