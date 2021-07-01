Brent petrolün varili 74,72 dolar

Dün 75,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 74,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,67 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ülkede talebin yüksek seyrettiği algısını güçlendirmesi fiyatların kısmi yükselişinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 700 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 460 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stoklarında ise yaklaşık 1 milyon 500 bin varille beklentilerin aksine artış yaşandı.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin bugün gerçekleştireceği toplantıya odaklandı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın küresel petrol talebinin kırılganlığı nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergilemesini beklerken, Rusya'nın mevcut talep görünümü ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle üretim artışına devam edilmesini isteyen ülkelerin başını çekeceği görüşünde.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasaları Analisti Louise Dickson, talebin yüksek seyrettiği ağustos ayında OPEC+ grubunun, talep ihtiyacını karşılamak ve piyasayı dengede tutmak için teorik olarak üretimini günlük en az 1 milyon 500 bin varil artırması gerektiğini söyledi.

Ara sezonun yaklaştığı göz önüne alındığında, piyasayı dengede tutmaya çalışan grubun bu kadar cesur bir arz hamlesi yapmasının pek olası olmadığını belirten Dickson, "Bunun yerine, OPEC+ grubunun devasa kesintiler yaparak küresel arz yönetiminde ipleri eline aldığı Mayıs 2020'den bu yana gösterdiği temkinli yaklaşıma uyumlu olarak daha makul bir arz artışı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma karar almıştı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19'un "Delta" varyantının yayılımının hızlanması yeni bir dalgaya yol açabileceği endişelerini artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,07 ile 75,57 dolar aralığının direnç, 74,57 ile 74,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.