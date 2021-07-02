ABD'nin ticaret açığı Mayıs ayında artış kaydetti

ABD'nin ticaret açığı ekonominin yeniden açılmasının ithal mallara talebi artırmasının da etkisi ile Mayıs ayında yükseldi. Mayıs ayında mal ve hizmet ticaret açığı Nisan ayına göre yüzde 3,1 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle ticaret açığı Mayıs ayında 71,2 milyar dolar oldu.

Mayıs ayında toplam ihracat yüzde 0,6 artışla 206 milyar dolar olurken, mal ihracatı yüzde 0,3 artışla 145,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam ithalat ise Mayıs ayında yüzde 1,3 artışla 277,3 milyar dolara seviyesine ulaşırken ve mal ithalatı yüzde 1,2 artışla 234,7 milyar dolar oldu.

Ekonomistler Mayıs ayında ticaret açığının 71,4 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.