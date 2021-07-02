Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 7.137 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 primle 8.933 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artışla 6.557 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 25.309 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1827 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin pay piyasalarının odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının kritik önemde olduğunu ifade etti.

ABD'de mayısta 559 bin ile beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdamın, haziranda 700 bine ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.