Son dakika haberler...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. BDDK daha sonra yaptığı açıklamada diğer intibak süresi devam eden 14 şirketin 8'i hakkında iradi tasfiye karar verdiğini duyurdu. Böyle hakkında tasfiye kararı çıkan faizsiz konut şirketi sayısı 29'a yükseldi.
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
21 ŞİRKETE TASFİYE KOMİSYONU ATANACAK
Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.
BDDK DİĞER 14 ŞİRKET HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.
BDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildiği anımsatıldı.
Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.
İNTİBAK TALEBİ ONAYLANAN ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİ SÜRECEK
Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.
Tasfiyesine karar verilen şirketler:
1 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
2 VİZYON EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ
TİCARET A.Ş-
3 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.
4 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
5 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.
6 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.
7 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
8 HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
9 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.
11 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
12 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.
13 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON
SANAYİ TİCARET A.Ş.
14 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.
16 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.
17 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE
PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
18 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.
19 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.
20 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21 TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.
İradi tasfiyeye yönlendirilen 8 tasarruf finansman şirketi de şöyle:
|1
|Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ
|İradi tasfiye
|2
|Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ
|İradi tasfiye
|3
|Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ
|İradi tasfiye
|4
|Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ
|İradi tasfiye
|5
|Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
|İradi tasfiye
|6
|Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ
|İradi tasfiye
|7
|Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
|İradi tasfiye
|8
|Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ
|İradi tasfiye
İntibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketi şöyle:
|1
|Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞ
|İntibak
|2
|Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ
|İntibak
|3
|Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ
|İntibak
|4
|İmece Yatırım ve Organizasyon AŞ
|İntibak
|5
|Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ
|Birleşme Yoluyla İntibak
|Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. AŞ
|6
|Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
|Birleşme Yoluyla İntibak
|Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ