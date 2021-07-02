Haberler APara Haberleri Fitch: İngiltere ve AB'de işsizlik oranları zirve yapabilir
Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:24 Son Güncelleme: 2.7.2021 16:28

Fitch: İngiltere ve AB'de işsizlik oranları zirve yapabilir

Fitch: İngiltere ve AB'de işsizlik oranları zirve yapabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere ve ABD'de 2021 yılında işsizlik oranlarının zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda İngiltere ve AB'de kısa çalışma ödeneklerinin sona ermesi sonrasında işsizlik oranlarında yükseliş beklendiği belirtildi.

İstihdam desteklerinin sona ermesi ile işgücüne katılım oranınında da yükseliş tahmin ettiğini aktaran Fitch, işsizlik oranlarında yükselişin bu yıl zirve yapmasını öngördüğünün de altını çizdi.

Fitch raporunda Avrupa genelinde sağlanan istihdam desteklerinin geçen yıl işsizlik oranlarında sert yükseliş yaşanmasının önlediği hatırlatıldı. Son verilere göre Almanya'da %5, Fransa'da %8, İngiltere'de %7 oranında çalışanın halen istihdam teşviklerine tabi olduğu belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fitch: İngiltere ve AB'de işsizlik oranları zirve yapabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA