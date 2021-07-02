Fitch: İngiltere ve AB'de işsizlik oranları zirve yapabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda İngiltere ve AB'de kısa çalışma ödeneklerinin sona ermesi sonrasında işsizlik oranlarında yükseliş beklendiği belirtildi.

İstihdam desteklerinin sona ermesi ile işgücüne katılım oranınında da yükseliş tahmin ettiğini aktaran Fitch, işsizlik oranlarında yükselişin bu yıl zirve yapmasını öngördüğünün de altını çizdi.

Fitch raporunda Avrupa genelinde sağlanan istihdam desteklerinin geçen yıl işsizlik oranlarında sert yükseliş yaşanmasının önlediği hatırlatıldı. Son verilere göre Almanya'da %5, Fransa'da %8, İngiltere'de %7 oranında çalışanın halen istihdam teşviklerine tabi olduğu belirtildi.