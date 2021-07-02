Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler

Aşılanmanın hızlanmasıyla insanlar işlerine yavaş yavaş geri dönmeye başlarken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmalar arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 10 yıl içerisinde sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu.
30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
25. MARANGOZLAR
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
24. HEKİM ASİSTANLARI
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000
2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
23. ELEKTRİKÇİLER
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
22. DİĞER TÜM HİZMET SATIŞ TEMSİLCİLERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
21. İNŞAAT YÖNETİCİLERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
20. AĞIR VE ÇEKİCİ-RÖMORK KAMYON SÜRÜCÜLERİ
2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika
19. İNŞAATIN VE MADEN ÇIKARMA İŞÇİLERİNİN BİRİNCİ BASAMAK AMİRLERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise
18. SİSTEM YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
17. FİZİKSEL TERAPİSTLER
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
16. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTLERİ
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
15. DİĞER TÜM İŞ OPERASYONLARI UZMANLARI
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
14. ORTAÖĞRETİM SONRASI SAĞLIK UZMANLIKLARI ÖĞRETMENLERİ
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
13. HEMŞİRE PRATİSYENLERİ
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300
2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
12. AVUKATLAR
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
11. MUHASEBECİLER VE DENETÇİLER
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700
2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
10. BİLGİSAYAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800
2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
9. DİĞER TÜM HEKİMLER VE CERRAHLAR
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
8. TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
7. DİĞER TÜM YÖNETİCİLER
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630
2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
6. PAZAR ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ VE PAZARLAMA UZMANLARI
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
5. YÖNETİM ANALİSTLERİ
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
4. FİNANS YÖNETİCİLERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700
2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
3. GENEL VE OPERASYON YÖNETİCİLERİ
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2. UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRİCİLERİ
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
1. KAYITLI HEMŞİRELER
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
Geleceğimizi şekillendirecek olan bu meslekler dünyada olduğu kadar ülkemizde de oluşmaya başladı. İşte "Türkiye'de Geleceğin Mesleği" olarak öne çıkabilecek meslek gruplarından bazıları...
İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANICILARI
Eski usul yöntemlerde yaşanılan insan kayıpları nedeniyle yapılan çalışmalar insansız araçlara yönelmiştir. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de insansız hava aracı çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle bu araçları kullanabilecek eğitimi almış kişilere ihtiyaç artmaktadır.
ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UZMAN VE GELİŞTİRİCİSİ
Çağımızda en çok beğenilen teknolojilerden biri olan arttırılmış gerçeklik çalışmaları pek çok alanda yapılmaktadır. 3D ya da 4D boyutlarıyla tanınmaya başlayan bu çalışmalar pazarlama ve tanıtım alanına farklı bir boyut kazandırmıştır.
MAKİNE ÖĞRENME ANALİSTİ
Makine öğrenmesi algoritmaları ve analizleri günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle sanal asistan uygulamaları makine öğrenmesine en net örnektir.
FİNANSAL KOÇLUK
Günümüzde özellikle bankalar için kullanılan bu tanım ekonomik anlamda ilerleme kat etmek isteyenlerin aradığı uzman kişilere verilen unvandır. Ülkemizde geleceğin meslekleri arasında gösterilen Finansal koçluk hizmeti yatırım uzmanlığı olarak tanımlanabilir.
KİŞİSEL MARKA DANIŞMANLIĞI
Genelde insan kaynakları uzmanlığına benzese de içerisinde oldukça farklı özellikler barındırmaktadır. Özellikle kurumsallaşmış firmaların tercih ettiği kişisel marka danışmanları insan ilişkileri ve iletişim bakımından ileri seviye olan bireylerdir. Marka yüzü olarak anılan bu kişiler firmanın imajını yansıtır.
DENEYİM TASARIMCISI
İleri seviye de satış stratejilerinin geliştiği günümüzde alıcılara farklı deneyimler yaşatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu alanın uzmanları da firma ve markaların ürünlerini alıcıların deneyimlemesinde yardımcı olmaktadır.
SANAL MAĞAZA DANIŞMANI
E ticaretin geliştiği ülkemizde sanal alışverişler için sanal çalışanlara ihtiyaç artmaktadır. Bu meslek grubu ise sanal iş ve satışlarda müşterilere yardımcı olan uzmanlardır. İnternet üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerde sanal mağaza Danışmanları kullanılabilmektedir.
SİBER GÜVENLİK UZMANI
Yapılan araştırmalara göre günümüzde internet üzerinden birçok siber saldırı olmaktadır. Bu saldırılar kişilere olabildiği gibi büyük devletler arasında da olabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde de güvenliği sağlayacak siber uzmanları ihtiyacı artmaktadır.
YAPAY ZEKÂ İŞ GELİŞME UZMANI
Kulağa oldukça farklı gelen bu meslek günümüzde dahi yapılmaktadır. Özellikle internet alışverişinin arttığı çağımızda yapay zekâ ürünleri daha çok rağbet görmektedir. Bu durumu bilen büyük firmalar yapay zekâ çalışmalarını araştırmakta ve desteklemektedir. Yapay zekâ ülkemizde geliştikçe bu iş alanının uzmanlarına da ihtiyaç artmaktadır. Bu işi yapacak kişilerin analitik düşünceye hâkim, mekanik becerileri yüksek bireyler olması gerekmektedir.