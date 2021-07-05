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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:53

BOJ Başkanı Kuroda: Gerekmesi halinde ek gevşetme adımı atmaktan çekinmeyiz

BOJ Başkanı Kuroda: Gerekmesi halinde ek gevşetme adımı atmaktan çekinmeyiz

Japon ekonomisinin ciddi bir durumda olduğunu ancak trend olarak  toparlanma eğilimi gösterdiğini ifade eden Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Harihuko Kuroda, "Gerekmesi halinde ek gevşetme adımı atmaktan çekinmeyiz" dedi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Harihuko Kuroda, bankanın gerekmesi halinde ekonomiyi desteklemek için ek gevşetme adımı atmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Japon ekonomisinin ciddi bir durumda olduğunu ancak trend olarak toparlanma eğilimi gösterdiğini ifade eden Kuroda, "Pandemi etkisi azaldıkça ekonomide kademeli olarak toparlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuroda, ülkede mali sistemine de genele olarak stabil olduğunu belirtti. "Şu an odaklandığımız nokta pandemi etkisi yaşanan ortamda ekonomiye destek sağlamak. Gerekmesi halinde ek adım atmaktan sakınmayız" dedi. Başkan çekirdek enflasyonda kademeli olarak yükseliş beklendiğinin de altını çizerken manşet enflasyonun ise 0 civarında seyrettiğini aktardı.

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BOJ Başkanı Kuroda: Gerekmesi halinde ek gevşetme adımı atmaktan çekinmeyiz
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