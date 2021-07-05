Haberler APara Haberleri Fed Başkanı Powell'ın Coinbase CEO'su ile görüştüğü açıklandı
Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:49

Fed Başkanı Powell'ın Coinbase CEO'su ile görüştüğü açıklandı

Fed Başkanı Powell'ın Coinbase CEO'su ile görüştüğü açıklandı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 11 Mayıs'ta dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'in CEO'su ile görüştüğü açıklandı

Fed Başkanı Jerome Powell'in Fed'in kendi dijital parasını geliştirmesi gerekip gerekmediği konusunu değerlendiren bir çalışma belgesi hazırlanması planını açıklamadan önce Coinbase CEO'su ile bir araya geldiğini açıklandı.

Fed Başkanı Powell'ın aylık görüşme takviminde yer alan bilgiye göre Coinbase CEO'su Brian Armstrong ile görüşme 11 Mayıs'ta gerdçekleşti. Powell-Armstrong görüşmesine Temsilciler Meclisi eski başkanlarından Paul Ryan da katıldı.

Paul Ryan hali hazırda yatırım şirketi Solamere Capital'ın başında bulunuyor. Powell, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bir merkez bankası dijital parası geliştirilmesinin gerekip gerekmediğine yönelik bir tartışma belgesini Fed'in bu yaz yayınlayacağını duyurmuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fed Başkanı Powell'ın Coinbase CEO'su ile görüştüğü açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA