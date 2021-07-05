Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı

Geleceğimizi şekillendirecek olan bu meslekler dünyada olduğu kadar ülkemizde de oluşmaya başladı. İşte "Türkiye'de Geleceğin Mesleği" olarak öne çıkabilecek meslek gruplarından bazıları...

İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANICILARI

Eski usul yöntemlerde yaşanılan insan kayıpları nedeniyle yapılan çalışmalar insansız araçlara yönelmiştir. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de insansız hava aracı çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle bu araçları kullanabilecek eğitimi almış kişilere ihtiyaç artmaktadır.