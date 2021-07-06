ABD'li iş dünyası Joe Biden'a karşı harekete geçebilir

ABD iş dünyasını önde gelen lobi grupları Joe Biden'in vergi artırım planına karşı mücadele verecekler. Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin Biden yönetimi ile birlikte çalışarak 1,2 trilyon dolar büyüklüğünde bir altyapı yatırım planı ortaya koymalarından memnuniyetlerini ileten lobi grupları, Demokratlar'ın bu paketten ayrı hareket ederek Cumhuriyetçilere rağmen Biden'in kurumlar vergisi artırım planını Kongre'den geçirme planları ile mücadele edeceklerini vurguladı.

ABD Ticaret Odası, Ulusal İmalatçılar Birliği, Ulusal Perakende Federasyonu'nun aralarında olduğu lobi grupları, 2017'de Cumhuriyetçiler'den büyük vergi indirimi almakta kullandıkları argümanları Biden'in kurumlar vergisi artırım planına karşı da kullanacaklar. Daha yüksek kurumlar vergisinin daha az istihdam anlamına geleceğini vurgulayacaklar. Ulusal Perakende Federasyonu'ndan Rachell Berstein yaptığı açıklamada, "Biz Demokratların hazırladığı pakette ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak, pakette öngörülen yeni sosyal harcamaların finansmanı için kurumlar vergisi artırımı kullanmak iyi değil" diye konuştu.

Lobi grupları, partilerden bağımsız hazırlanan altyapı yatırım paketi ile, Demokratların vergi ve harcama tasarılarının Senato'da ayrı ayrı ele alınmasını umuyorlar. Ayrı ayrı ele alındıklarında vergi ve harcama tasarılarının geçmemesini sağlamanın daha kolay olacağına inanıyorlar.