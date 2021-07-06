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Giriş Tarihi: 6.7.2021 15:46

Çin, menkul kıymetler piyasasında yeni tedbirler alacak

Çin, menkul kıymetler piyasasında yeni tedbirler alacak

Çin'in yurt dışında halka açık şirketlerde denetimlerini sıkılaştıracağı bildirildi.

Çin, yurt dışında halka açık şirketlerde denetimlerini sıkılaştıracak. Çin Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre Didi Global Inc. konusunda yaşanan siber güvenlik sorunlarının ardından yurtdışında halka açık şirketlerde denetimlerin sıkılaştırılması kararı alındı.

Yeni tedbirlerle ayrıca sınır ötesi veri akışı güvenliği ve menkul kıymetler piyasasında usulsüzlükler konusunda da adımlar atılacak. Menkul kıymetlerde yanıltıcı ihraçlar, içeriden edinilen bilginin ticareti ve piyasa manipülasyonu konusunda ciddi cezalar getirilecek. Açıklamada öte yandan menkul kıymet yatırımlarının fonlama kaynakları ile kaldıraç oranlarının da yakından izleneceği bilgisi verildi.

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Çin, menkul kıymetler piyasasında yeni tedbirler alacak
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